L'Intelligenza artificiale è arrivata in municipio

L'Intelligenza artificiale utilizzata per la prima volta dal Comune di Nerviano.

L'intelligenza artificiale sbarca in municipio

L'Intelligenza artificiale è entrata nel municipio di Nerviano. Come noto, infatti, il Comune in questi ultimi anni ha intrapreso un percorso di innovazione tecnologica per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici e facilitare l'interazione coni cittadini.

E ora il Comune stesso ha utilizzato l'Ia, l'Intelligenza artificiale, per la realizzazione di un breve video tutorial (nella foto) per spiegare ai concittadini la procedura da effettuare per il cambio di residenza, tutto tramite l'uso di immagini e illustrazioni chiare. In questo modo - guardando il video - i nervianesi potranno svolgere l'intera operazione in autonomia, direttamente da casa.

Gli obiettivi

"L’obiettivo di questi strumenti è semplificare le procedure, ridurre il tempo necessario e aumentare l’accessibilità ai servizi pubblici, offrendo così una soluzione moderna e inclusiva" commenta il sindaco Daniela Colombo.

Ma non è finita: "Nel prossimo futuro, il nostro Comune ha già in programma di integrare ulteriormente l’Ia nei sistemi gestionali - annuncia Colombo - Tra le possibilità offerte oggi dai nuovi sistemi di intelligenza artificiale, che potranno essere integrati nei gestionali dell’Ente, vi sono i 'ChatBot intelligenti', veri e propri assistenti personali, in grado di offrire risposte rapide e precise, guidare gli utenti in procedure semplici, prenotare appuntamenti e gestire richieste di modulistica. Questo assistente virtuale si propone come un supporto non solo per i cittadini ma anche per i dipendenti comunali, aiutandoli nella gestione delle richieste e migliorando l’efficienza delle operazioni quotidiane. Una rivoluzione che mira a snellire i processi burocratici, riducendo i tempi di attesa e offrendo un servizio sempre più vicino alle esigenze reali della comunità. Questa trasformazione digitale si inserisce all’interno del più ampio Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2024-2026, emanato dall’Agenzia per l’Italia digitale - agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che punta a promuovere l’adozione di tecnologie avanzate, inclusa l’Ia, nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il nuovo Regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale, conosciuto come 'AI Act', offre un quadro normativo chiaro e definito per l’uso dell’Ia sia nel settore privato che pubblico, garantendo che tali tecnologie siano utilizzate in modo etico e responsabile".