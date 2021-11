Rho

Un'ulteriore possibilità di muoversi con il bus e di raggiungere la metropolitana e il treno a Rho Fiera.

Da mercoledì 10 novembre la Linea 561 si ferma anche a Mazzo in via Morandi 13.

Linea 561: da mercoledì 10 novembre ci sarà una nuova fermata

Grazie ad un accordo sviluppato quest'anno tra il Comune di Rho e l'Agenzia Metropolitana per il Trasporto pubblico saranno attivate due nuove fermate per la Linea ATM 561 Arese-Rho Fiera all'altezza di via Morandi 13. Da mercoledì 10 novembre i cittadini di Mazzo avranno un'ulteriore possibilità di muoversi con il bus e soprattutto di raggiungere la metropolitana e il treno a Rho Fiera. Anche la linea 561 fa parte del sistema metropolitano Stibm, quindi le tariffe e i punti vendita sono gli stessi di tutti gli altri mezzi.

Le parole dell'assessore alla Mobilità Valentina Gina