L'ex sindaco: "Che fine ha fatto l'area cani di Sant'Ilario?"

L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi oggi nella lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega: "Che fine ha fatto l'area cani della frazione di Sant'Ilario?".

"Visto che a distanza di sei mesi e non avendo saputo più nulla in merito, a gennaio 2024 avevamo presentato un'apposita interpellanza in Consiglio comunale ricevendo la risposta che si era in attesa di un sopralluogo della proprietà per avere poi una comunicazione scritta e un'informazione certa rispetto alla disponibilità dell'area, ora sono passati 13 mesi senza la minima informazione. Chiediamo quindi al sindaco un aggiornamento in merito in Consiglio comunale".