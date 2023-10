L'ex candidato sindaco per SiamoRho, Daniele Paggiaro, ha annunciato il suo passaggio a Forza Italia.

L'ex candidato sindaco Paggiaro passa a Forza Italia

«Inizia oggi per me un nuovo percorso politico che rappresenta una crescita ed un consolidamento dei valori che mi hanno sempre contraddistinto nel mio percorso personale e professionale. Scelgo ufficialmente di continuare il mio percorso politico in Forza Italia. Continuerò ad interessarmi della mia Città portando le proposte di cambiamento e rinnovamento, continuamente disattese da questa amministrazione, con una visione ed impegno utili ad allacciare rapporti con le strutture amministrative e politiche regionali».

Usa queste parole Daniele Paggiaro ex candidato sindaco con la lista civica SiamoRho, appoggiata anche dalle forze di centrodestra, per spiegare il suo passaggio a Forza Italia.

«La mia è una scelta maturata negli ultimi mesi – prosegue Paggiaro -, forse già tracciata durante le ultime elezioni nazionali dove ho liberamente dato il mio voto per il Terzo Polo. Un’idea che in quel momento la ritenevo vicina alla mia posizione di creare un’alternanza al bipolarismo. Ideologie politiche di centro, ideologie molto comuni a quelle portate avanti anche e soprattutto da Forza Italia. Ringrazio gli amici di viaggio, il Consiglio Direttivo di SiamoRho ed in particolar modo l’amico Dario Re Presidente della lista e quanti mi hanno sostenuto in questi due anni, sono sicuro che continueremo a lavorare insieme per gli obiettivi che ci accomunano e con entusiasmo affronterò le nuove sfide».

La soddisfazione dei vertici del partito

Soddisfatti dell’ingresso di Paggiaro nel gruppo anche i vertici del partito.