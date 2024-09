Nuova sede per Avalon, la "casa" legnanese del movimento di estrema destra Lealtà Azione. Proteste da parte del centrosinistra cittadino e di Anpi.

Levata di scudi per l'inaugurazione della nuova sede di Lealtà Azione

A otto anni dal taglio del nastro in viale Gorizia72A, il centro (il cui nome riprende quello della leggendaria isola di Re Artù e la cui apertura era arrivata dopo circa due anni di attività sul territorio da parte dell’associazione culturale di estrema destra legata alla galassia Hammerskin europea) si sposta in via Roma 9. L'inaugurazione è in programma per domenica 8 settembre alle 16 con la Festa del Sole (previsti aperitivo, buffet e musica dal vivo).

Immediata la levata di scudi da parte di Cgil, Sinistra Italiana, Pd, Rifondazione comunista e Anpi: