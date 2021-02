Lettera contro il sindaco, mercoledì 3 marzo il confronto a porte chiuse. La lettera anonima contro il sindaco ha suscitato importanti reazioni politiche. I Cinque Stelle hanno trainato le minoranze nel chiedere la convocazione della Commissione Trasparenza: la domanda è stata protocollata mercoledì e la presidente reggente Katia Delfino l’ha convocata per mercoledì 3 marzo, a porte rigorosamente chiuse.

Fatto che non è piaciuto alle minoranze, grillini in testa, che avrebbero voluto discutere della missiva pubblicamente come accadde per Cesati. “Perchè la presidente pro tempore ha convocato la Commissione a porte chiuse? Cosa teme?”, i dubbi dei Cinque stelle.

Sindaco rammaricato

Il sindaco Marco Ballarini è invece stanco dell’ennesimo attacco nei suoi confronti: «Ma davvero vogliamo dare credito a questi anonimi detrattori? Avevamo stabilito, in occasione della Commissione Trasparenza convocata dopo la missiva contro il consigliere Cecilia Cesati, di non cadere nel tranello di riunirci per queste segnalazioni tutte da dimostrare e, mi permetto di dire, facilmente smentibili. Le minoranze hanno perso un’occasione importante di stare vicini alla comunità e all’Amministrazione e di lavorare insieme. Ne prendo atto e mi spiace».