"L'erba tagliata non viene rimossa, si intervenga"

"L'erba tagliata non viene rimossa": a Nerviano la protesta della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega.

"Chiediamo di conoscere le modalità seguite per lo sfalcio dell'erba e di avere copia puntuale e precisa in merito alla documentazione prevista per l'eventuale concessione della modalità di taglio Mulchig". Così Massimo Cozzi, capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega, si rivolge - con un'interrogazione - alla Giunta comunale di Nerviano in merito al taglio dell'erba in paese. «Questo perchè con l'unico taglio al momento effettuato, con la proroga di tre mesi del servizio appare evidente, girando per il territorio, come l'erba tagliata non la si stia raccogliendo" motiva Cozzi.

"In tutte le aree a prato, di qualsiasi tipologia, è obbligatoria, salvo diversa indicazione del Servizio tecnico comunale, la raccolta immediata e con la massima cura dello sfalciato, evitando la dispersione sul terreno dei residui rimossi e l'accumulo oltre il tempo strettamente necessario per il termine dell'intervento, evitando si processi degenerativi del tappeto erboso che le situazioni antiestetiche di disordine" ricorda Cozzi, che poi si concentra sul Mulching: "Si indica che, in alternativa, la modalità di taglio del tappeto erboso denominata Mulching verrà utilizzata solo ed esclusivamente a seguito di autorizzazione scritta da parte della Stazione appaltante e con un numero di sfalci che permetta l'efficacia di questa tecnica agronomica, sarà quindi necessario che l'appaltatore sia dotato di tosaerba destinati specificatamente a questa tecnica agronomica. A seguito della valutazione del progetto, l'Amministrazione comunale potrà autorizzare formalmente tale metodo di sfalcio. In ogni caso, anche a seguito di rilascio di autorizzazione, va ricordato che qualora insorgessero situazioni tali da impedire l'esecuzione dello sfalcio Mulching nell'ambito temporale di sette giorni (ad esempio con condizioni di meteo avverse), il primo intervento successivo di sfalcio erba dovrà avvenire con raccolta, senza che ne debba derivare per l'Amministrazione comunale nessun aggravio finanziario".

L'interpellanza

Da qui la decisione - con l’interpellanza - "di avere riscontro sulle modalità seguite per lo sfalcio dell'erba e di avere copia puntuale e precisa di tutto quanto citato in merito alla documentazione prevista per l'eventuale concessione della modalità di taglio Mulching".