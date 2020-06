LegnanoTour, il centrosinistra torna nelle piazze

LegnanoTour, al via un fitto calendario di incontri “nelle piazze, nei quartieri, nei luoghi in cui la città vive” del candidato sindaco Lorenzo Radice (nella foto di copertina) e la coalizione che lo sostiene (formata da Insieme per Legnano, Legnano popolare, Partito democratico e riLegnano).

LegnanoTour, “Il nostro sarà un programma elettorale partecipato”

“In questo strano percorso verso le elezioni comunali, che si immaginava brevissimo ed è invece diventato, dopo il rinvio all’autunno, una lunga maratona, vogliamo in ogni caso che il nostro programma elettorale sia il risultato di un lavoro partecipato – spiega Radice – Per questo abbiamo proposto, nelle settimane scorse, un ciclo di incontri on line su argomenti che diverranno temi-chiave della nostra proposta. Abbiamo immaginato il futuro possibile della città a partire dal racconto di buone pratiche realizzate altrove sulle aree dismesse, sulla cura della comunità, sulla cultura e lo sport, sul verde e sul paesaggio”.

“Vogliamo verificare con i cittadini che la direzione sia quella giusta”

“Ora vogliamo declinare la nostra visione, fondata, prima di tutto, sulla rigenerazione dei beni e dei valori che Legnano possiede già, sulla base degli spunti raccolti da centinaia di concittadini e verificare con loro che la direzione sia quella giusta – prosegue Radice – È un programma fitto, un calendario che ci riporta finalmente, nel rispetto delle norme, è ovvio, a incontrarci nei quartieri, nelle piazze, nei luoghi in cui la città vive. Non vediamo l’ora di cominciare!”.