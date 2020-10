Legnano torna alle urne per scegliere il sindaco: Carolina Toia o Lorenzo Radice?

I legnanesi sono chiamati nuovamente oggi, domenica 4 e domani, lunedì 5 ottobre, alle urne per scegliere il proprio sindaco. A ballottaggio Carolina Toia, leader della coalizione di centrodestra formata dalla lista civica che porta il suo nome e da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, e Lorenzo Radice, espressione della coalizione di centrosinistra formata da riLegnano, Partito democratico e dalla lista nata dalla fusione tra Insieme per Legnano e Legnano popolare. I cittadini potranno esprimere la loro preferenza fino alle 23 di oggi e fino alle 15 di domani.

Ecco cosa è successo allo scrutinio

Sette i candidati che erano in lizza: Alessandro Rogora, sostenuto da Europa verde; Lucia Bertolini, portacolori della lista La Sinistra – Legnano in Comune; Carolina Toia, leader della coalizione di centrodestra formata dalla lista civica che porta il suo nome e da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia; Simone Rigamonti del Movimento 5 stelle; Franco Colombo, sostenuto dalla lista civica Franco Colombo sindaco; Franco Brumana, candidato di Legnano cambia e del Movimento dei cittadini; e Lorenzo Radice, espressione della coalizione di centrosinistra formata da riLegnano, Partito democratico e dalla lista nata dalla fusione tra Insieme per Legnano e Legnano popolare.

I numeri parlano chiaro: Toia si è attestata al 41,35% (con 11.615 voti) mentre Radice al 31,59% (con 8.875 voti). Molto staccati gli altri sfidanti: terzo Franco Brumana (Legnano cambia e Movimento dei cittadini) con l’11,88% (3.338 voti), Franco Colombo (lista Franco Colombo sindaco) con il 5,91% (1.659 voti), Simone Rigamonti con il 4,30% (1.209 voti), Alessandro Rogora con il 3,36% (944 voti) e Lucia Bertolini con l’1,60% (450 voti).

