Legnano, Fratelli d'Italia: "Finalmente l'Amministrazione pensa alla sicurezza"

Il circolo di fratelli d'Italia di Legnano ha voluto commentare la decisione dell'Amministrazione di utilizzare Daspo urbani e unità cinofile per contrastare la microcriminalità.

"Fratelli d’Italia Legnano prende atto con piacere che l’Amministrazione stia mettendo in atto provvedimenti i quali i nostri Consiglieri hanno più volte sollecitato in Consiglio Comunale - fanno sapere dal Circolo Carlo Borsani - I daspo urbani e l’uso di unità cinofile sono strumenti utili e necessari per contrastare la microcriminalità che rende insicura la vita dei legnanesi. Ci si rammarica solo del fatto che queste iniziative avrebbero dovuto essere applicate da anni senza aspettare troppo e subordinarle alla mera propaganda elettorale. Del resto, queste come altre iniziative tipo il rifacimento di strade, marciapiedi e quant’altro sono di percezione immediata per la cittadinanza e di grande effetto per il risultato alle urne. Ecco, da qui comincia la campagna elettorale. Ci auguriamo che queste azioni tardive diano grandi risultati a favore dei cittadini che però devono sapere che hanno dovuto attendere quattro anni per provvedimenti che avrebbero dovuto essere applicati da subito. In questi casi la politica sembra essere fatta più di marketing che di azioni mirate al benessere del cittadino".