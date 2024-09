Legge elettorale: l'onorevole Garavaglia presenta la nuova proposta

L’associazione Amici di Giovanni Marcora organizza l’incontro «Per una nuova Legge elettorale».

Un incontro per presentare la proposta per la nuova Legge elettorale

Lunedì 9 settembre alle 20.30 l’associazione incontrerà i cittadini al Circolo San Giuseppe in via Buonarroti a Busto Garolfo. L’obiettivo della serata è quello di presentare e rispondere ai quesiti riguardo una nuova proposta di legge che avvicini i cittadini agli eletti e alle Istituzioni. Ad illustrare i quesiti referendari sarà l’onorevole Mariapia Garavaglia, ex deputata e originaria di Cuggiono. Interverranno anche Giovanni Rigiroli, neo eletto sindaco di Busto Garolfo, Carlo Borghetti, consigliere regionale del PD e Maria Rita Vergani, vice sindaco di Rho.

La presentazione del referendum

Durante la serata sarà infatti possibile aderire alla raccolta firme per il referendum «Io voglio scegliere», che ha come obiettivo quello di combattere l’astensionismo alle urne riavvicinando i cittadini alla politica.