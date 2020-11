Lega Legnano: “Nonostante le porte sbattute in faccia non arretriamo. Porteremo all’attenzione dell’assemblea un’interrogazione per avere chiarezza in merito alle Usca, ossia le Unità Speciale Continuità Assistenziali che offrono servizio domiciliare ai sospetti Covid e ai dimessi dalle strutture ospedaliere”.

“Restiamo convinti che la collaborazione tra forze politiche debba concretizzarsi nel dibattito in aula. E’ per questo che nel prossimo Consiglio Comunale, programmato per la mattina di sabato 28 novembre, torneremo a stimolare e coinvolgere il sindaco ed i suoi assessori, cercando di fare fronte comune per affrontare il disagio che questa pandemia sta causando a molte famiglie ed imprese del nostro territorio.

Porteremo all’attenzione dell’assemblea un’interrogazione per avere chiarezza in merito alle Usca, ossia le Unità Speciale Continuità Assistenziali che offrono servizio domiciliare ai sospetti Covid e ai dimessi dalle strutture ospedaliere. Abbiamo anche deciso di fare delle proposte concrete e le abbiamo formalizzate attraverso alcune mozioni.

Gli interventi che vogliamo discutere riguardano la collaborazione con le associazioni no profit del territorio per fronteggiare il disagio socio economico nel nostro comune, abbiamo anche pensato di collaborare con le cooperative che erogano servizi socio sanitari per supportare i malati di covid che vengono curati presso il proprio domicilio ma non riescono ad essere autonomi. Infine proponiamo di rivedere i parametri per l’accesso ai buoni spesa che stanno escludendo molte famiglie dal poter essere supportate nonostante l’evidente stato di necessità. La concretezza e l’attualità delle nostre proposte e talmente tangibile da renderci fiduciosi, l’amministrazione non può e non deve girare la testa dall’altra parte, è necessario tutelare i nostri cittadini con interventi immediati e concreti”.