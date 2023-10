Lega: il rhodense Andrea Pellegrini nuovo capo del Tavolo Ambiente

All’assemblea federale di Pontida i giovani lombardi della Lega sono tornati a discutere di ambiente ed energia nel gruppo tematico appositamente creato. Per l’occasione, il coordinatore regionale Alessandro Verri, d’intesa con l’ex responsabile Silvio Molgora, hanno nominato il rhodense Andrea Pellegrini nuovo capo del Tavolo Ambiente del gruppo.

"In quattro anni approfondite numerose tematiche ambientali e energetiche al servizio delle nostre province"

“Con grande soddisfazione - afferma Pellegrini - sono diventato ufficialmente il nuovo responsabile del Tavolo Ambiente della Lega Giovani Lombardia. Non nascondo di essere molto felice ed onorato. Ho sempre nutrito interesse per l’ecologia. Il mio percorso nel Tavolo Ambiente del movimento giovanile comincia nel 2019, un'epoca assai diversa da oggi. Grazie a riunioni, incontri e visite, chiamando anche esperti di settore, in quattro anni noi ragazzi e ragazze del gruppo abbiamo approfondito molto le tematiche ambientali ed energetiche, mettendoci al servizio delle nostre rispettive sezioni provinciali per elaborare proposte ed iniziative su tali argomenti.

Questa nomina è per me un nuovo inizio, dobbiamo sviluppare numerosi progetti

Ringrazio di cuore Silvio Molgora per aver guidato con devozione ed impegno il Tavolo. Per me - spiega Pellegrini - questa nomina non è un punto d’arrivo ma un nuovo inizio. Ho molti progetti per dare nuova linfa vitale al gruppo. Ora più che mai - commenta Pellegrini - serve diffondere una visione ambientalista diversa da quella corrente mainstream: non più ideologica ma pragmatica, non più lontana ma vicina al territorio, non più blanda e superficiale ma concreta, basata sulla realtà oggettiva e scientifica e non sulle parole di qualche venditore di fuffa.

Dobbiamo guardare al problema climatico con la voglia di risolverlo

Noi giovani - incalza Pellegrini - dobbiamo impegnarci in tal senso, perché dal successo della transizione verde dipende il nostro futuro su questa Terra che ereditiamo. Lasciamo da parte la disobbedienza civile, l’eco-ansia e la paura dell’avvenire, che fanno bene solo a una certa agenda politica. Piuttosto, citando l’astronauta Samantha Cristoforetti, serve guardare al problema climatico con la voglia di risolverlo - conclude Pellegrini - ma per fare ciò bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Niente piove dal cielo!”