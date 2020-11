Lega giovani Legnano: “Per il Comune non tutti i commercianti sono uguali”

Lega giovani Legnano punta il dito contro la pubblicità fatta dal Comune, attraverso i suoi canali istituzionali, alla pizzeria e all’osteria sociale del centro sociale Pertini.

Lega giovani Legnano: “Si sponsorizzino esclusivamente attività ‘amiche’ della maggioranza”

“In un periodo in cui la Lombardia viene, ingiustamente, inclusa tra le zone rosse d’Italia, alcune attività commerciali, pensiamo soprattutto a quelle legate alla ristorazione, si apprestano a subire una crisi senza precedenti e un futuro quantomai in certo e drammatico – scrivono i giovani attivisti del Carroccio – Il quadro è ulteriormente aggravato dai mancati ristori alle suddette attività, promessi da oltre dieci giorni da un Governo che proprio non riesce a mantenere neanche una parola data. Direte: potrebbe andare peggio? La risposta è sì. Perché a Legnano succede che, tramite i canali istituzionali (pagina facebook Città di Legnano – Palazzo Malinverni e newsletter istituzionale), si sponsorizzino esclusivamente delle attività ‘amiche’ della maggioranza, anziché creare un apposito collettore di informazioni (ad esempio un opuscolo) comprendente tutte le attività di ristorazione della città che si sono reinventate per resistere al Covid19. Riprendendo il suo motto elettorale, chiediamo quindi al sindaco Lorenzo Radice il coraggio di… rimuovere questa pubblicità a titolo gratuito dai canali istituzionali del Comune di Legnano del Centro sociale Pertini, per aiutare equamente tutte le attività presenti sul territorio. Come Lega giovani Legnano ci rendiamo disponibili a raccogliere tutte le informazioni necessarie dai tanti commercianti della nostra città, ma chiediamo al sindaco un’azione celere, altrimenti saremo costretti a portare la voce dei delusi in Consiglio comunale”.

