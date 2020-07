Lega-ti a Magenta. Con un piano in più punti, i giovani della sezione magentina del Carroccio, hanno voluto illustrare la loro idea di ripartenza.

Giovani, sport, associazionismo, commercio e istruzione le leve chiave delineate dai leghisti, con alla regia l’assessore Luca Aloi e il segretario Kevin Bonetti. Mossa politica fuori dagli schemi, in apparenza, dato che la Lega è in maggioranza.

Lega giovani e le proposte per la ripartenza

«E’ solo un modo per dar visibilità ai nostri giovani – precisa però Bonetti, spazzando via le polemiche – Naturalmente molte cose sono già in fase di sviluppo, le altre sono condivise con la maggioranza», come per rimettere i tasselli al loro posto e sgomberare il campo da dubbi di invasione di campo.

«Durante il lockdown, da bravo studente di economia con in famiglia due partite Iva, ho iniziato a ragionare su proposte sul commercio, poi estese ad altri ambiti», ha detto Samuele Costanzo. Da qui il gioco di squadra per nuove idee per la città.

I temi

Da «Magenta summer session», con la creazione di 60-80 posti studio in tensostruttura per gli studenti a «Costruiamo il futuro», progetto a cadenza semestrale per aiutare i giovani ad approcciarsi al mondo del lavoro, tramite un protocollo d’intesa con la fondazione «Generation Italy». E ancora spazi pubblici a disposizione dello sport (oltre al parco Unità d’Italia, anche quello di Pontenuovo), sistemazione campi e spazi sportivi, sostegno per la formazione delle associazioni sportive in tema Covid. Il progetto «Io sponsorizzo» prevede la possibilità di sponsorizzare gli eventi e il cinema all’aperto. Tema caldo il commercio: nel piano l’idea di concordare programmi culturali coi commercianti, si pensa a creare dei palcoscenici open air in vari punti della città per fare musica, con l’obiettivo di dare spazio ai giovani e combattere il degrado, attività premiali per le attività più durature o che investono in città, serate di formazione. E ancora, un card per la scontistica nei negozi locali e una piattaforma multimediale a servizio dei commercianti. Incentivo alle opportunità di alternanza scuola-lavoro, valorizzazione dell’attività formativa locale, percorsi specifici da valorizzare, corsi universitari in città.

