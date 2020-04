Lega di Legnano scrive al commissario: “Spesa sospesa e niente tributi”

La Lega della città del Carroccio ha scritto una lettera inviata al commissario di Legnano, Cristiana Cirelli, in merito alle loro proposte per questo periodo di grave emergenza:

“In un momento di emergenza, come quello che stiamo vivendo a causa del COVID-19, crediamo sia di fondamentale importanza portare avanti questa battaglia insieme con spirito propositivo e di proficuo ascolto.

Il Comune di Legnano sta soffrendo sia per i contagi che colpiscono maggiormente la fascia più fragile della popolazione sia per le misure drastiche adottate per contenere la diffusione del virus.

Per questo motivo, con questa lettera, è nostra intenzione presentare alcune proposte per cercare di aiutare i Legnanesi, mettendoci a disposizione, per qualsiasi informazione, confronto, suggerimento o altro aiuto che possa risultare utile ai nostri concittadini.

Di seguito in breve le nostre proposte, alcune già adottate con successo da diversi comuni dell’alto milanese:

• Informazione e trasparenza sul numero dei contagi: informare è prevenire. Il comune in una fase così critica deve farsi portavoce e assumersi la responsabilità di divulgare in maniera univoca dati attendibili con una frequenza almeno settimanale. Occorre inoltre fare chiarezza sull’aggravarsi della situazione in RSA Sant’Erasmo, istituto di ricovero per soggetti fragili.

• Sanificazione di alcuni punti strategici della città: in diversi comuni limitrofi vengono regolarmente sanificati, a chiusura avvenuta, gli ingressi dei principali supermercati, le stazioni dei pullman e dei treni e gli ingressi delle farmacie. Il servizio può essere svolto in collaborazione con le partecipate del comune di Legnano che già lo effettuano in comuni limitrofi.

• Divulgazione ed aggiornamento di una lista dei negozi che offrono servizi a domicilio: come forma di aiuto concreto sia per i commercianti locali che per le persone in difficoltà. Come sezione cittadina della Lega – Salvini Premier, ci rendiamo disponibili a raccogliere e formalizzare le domande di adesione e le informazioni necessarie.

• Pulizia e sostituzione dei cestini dei rifiuti disposti in città:nonostante la limitata fruizione degli spazi esterni, la città risulta sporca e trascurata. Non bisogna perdere costanza anche nei periodi di crisi e intensificare i controlli in tal senso.

• Distribuzione DPI (dispositivi protezione individuale): aiutare e sostenere una distribuzione equa dei dispositivi di protezione personale, ad oggi di difficile reperibilità, facendo affidamento alle donazioni dei privati che risponderebbero in gran numero (come fatto per altre circostanze). Come sezione cittadina della Lega – Salvini Premier ci rendiamo disponibili a campagne social per sensibilizzare sul tema facendo anche affissamento alle conoscenze imprenditoriali che abbiamo sul territorio.

• Spesa sospesa: rendere disponibile, tramite accordi diretti con i gestori delle principali catene di supermercati, la possibilità di effettuare delle donazioni economiche all’ingresso dei supermercati stessi con lo scopo di sostenere i costi per le derrate alimentari delle famiglie in difficoltà. Attualmente la spesa sospesa viene adoperata con successo nel comune di Canegrate.

• Posticipazione della TARI (sospensione prima rata).

• Abolizione TOSAP e canone affissione pubblicità per le quote relative al periodo di limitazioni disposte dal DPCM del 4 marzo 2020 (ed eventuali successive modifiche).

• Abolizione costo di affissione sulle vetrine dei commerciantiper le quote relative al periodo di limitazioni disposte dal DPCM del 4 marzo 2020 (ed eventuali successive modifiche).

Certi di una sua risposta e sicuri di poter collaborare insieme nel migliore dei modi, restiamo a disposizione per approfondire i punti di cui sopra e poter fornire tutto il contributo necessario per la realizzazione degli stessi.

Lega Legnano – Salvini Premier”