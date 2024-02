Le proteste degli agricoltori e la posizione di "Italia Viva"

Intervento del gruppo di Italia Via dell'area di Magenta, Bareggio e Abbiategrasso sulla protesta degli agricoltori e sulle cause scatenanti di questo malumore.

Le protesta degli agricoltori e la posizione di Italia Viva

"Nel panorama agricolo italiano, la tensione tra le politiche europee, l'aumento delle tasse nazionali per gli agricoltori e la mancanza di autocritica regionale delinea un quadro complesso - fanno sapere da Italia Viva - Le regole europee, sebbene progettate per unificare gli standard, spesso incontrano critiche - in alcuni casi condivisibili - per la loro rigidità come lamentano gli agricoltori italiani compressi da normative che sembrano non tener conto delle specificità locali. Una migliore comprensione di questo aspetto contribuirebbe a definire politiche più equilibrate".

L'aumento delle tasse a livello nazionale

"Parallelamente, con l'aumento di 250 milioni di euro delle tasse nazionali per gli agricoltori italiani voluta dal governo Meloni, emerge la verità scomoda spesso trascurata di una maggioranza intenta alla ricerca di facili LIKE. Una scelta che solleva dubbi sulla coerenza tra il sostegno continuamente ostentato al settore agricolo e le azioni effettivamente intraprese dal governo stesso. Un aspetto critico, è l’attivismo mostrato dalla Lega, teso solo ed unicamente alla ricerca di arginare l’emorragia di consenso elettorale che la sta prosciugando in Regione Lombardia ed in Europa. Mentre criticano le normative europee, raramente esaminano le proprie politiche e azioni nazionali e regionali. Questa mancanza di coerenza mina la fiducia dei cittadini e solleva interrogativi sulla sincerità delle recenti posizioni espresse".

Garantire un futuro sostenibile all'agricoltura