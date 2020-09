Le prime parole ufficiali del riconfermato sindaco di Parabiago FOTO e VIDEO

Le prime parole ufficiali del riconfermato sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi.

“Ringrazio i cittadini che ci hanno riconfermato anche con un importante distacco rispetto gli altri candidati”. Queste le prime parole ufficiali di Raffaele Cucchi, riconfermato sindaco di Parabiago con circa il 60% dei voti (manca ancora qualche seggio) e che quindi non dovrà nemmeno affrontare il ballottaggio.

“Ringrazio anche tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto – ha continuato supportato dall’intera coalizione – Il motto per i prossimi 5 anni? Continuare a mantenere grande Parabiago”.

Soddisfatti anche le liste a sostegno di Cucchi. Secondo partito della coalizione dopo la Lega è infatti Fratelli d’Italia, che ha triplicato i voti rispetto al 2015. “Siamo felici e soddisfatti della riconferma di Cucchi – ha detto il capolista Giuliano Polito – Porteremo avanti i valori come la famiglia, il lavoro e la sicurezza oltre a Raffaele, grazie anche agli altri candidati e ai cittadini, a Renato Besana e ai militanti che hanno fatto la campagna elettorale, facendoci arrivare fin qui”.

Soddisfatto di aver ricevuto quasi 500 voti in più rispetto a 5 anni fa anche il coordinatore di AttivaMente, Vittorio Ateri, e ovviamente Diego Quieti, segretario della Lega, primo partito in città. “I risultati sono molto buoni, visto che siamo oltre 30% – ha detto – Siamo orgogliosi; questo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Siamo ponti a continuare a lavorare per il bene dei cittadini”.

