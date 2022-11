Le opposizioni «unite» in piazza per ascoltare le istanze dei cittadini

Per la prima volta un fronte unito per ascoltare le istanze dei cittadini. Sabato mattina in Piazza Marconi, le forze di opposizione in Consiglio comunale (PD, Ricominciamo Insieme, Giovani per Abbiategrasso e La Città), hanno voluto ascoltare la voce degli abbiatensi.

Un appuntamento mensile

“Questa è stata la prima esperienza delle minoranze unite a diretto contatto con la cittadinanza – ha spiegato Andrea Gillerio segretario Pd di Abbiategrasso – un primo confronto che intendiamo ripetere ogni secondo sabato del mese. I consiglieri comunali delle forze di opposizioni sono stati e saranno nei prossimi appuntamenti a disposizione degli abbiatensi, che vorranno portare le loro istanze. Un approccio diretto, che sarebbe più difficoltoso svolgere durante le sedute del Consiglio comunale, dove la possibilità di intervenire è più difficile. Un rapporto a misura d’uomo di confronto e ascolto. In questa maniera si può percepire il polso della situazione, valutare come recepiscono i cittadini le scelte dell’amministrazione , ma anche il lavoro dell’opposizione che deve svolgere un ruolo costruttivo. Da questo confronto periodico con i nostri concittadini emergeranno nuove sensibilità ed esigenze. Noi saremo in piazza per accogliere suggerimenti, consigli, critiche sugli argomenti che andranno a decidere il futuro della nostra città”.

Una forma di agorà, dove le forze di minoranza hanno deciso di ascoltare in maniera congiunta la gente, assorbire le vibrazioni della società e percepire le criticità, per presentare proposte nelle sedi preposte . Anche Giovanni Maiorana consigliere di Ricominciamo Insieme, ha espresso il suo commento attraverso la rete “ Esserci è il nostro dovere – ha scritto il consigliere - sabato mattina è stato il primo appuntamento di una lunga serie per ascoltare, comprendere e ribadire, con voce forte e chiara, che le opposizioni ‘unite’ ci sono. Grazie a tutti quelli che ci hanno presentato le molte problematiche con cui devono costantemente convivere. Le porteremo presto nelle sedi istituzionali”.

Gazebo itineranti per la città

Sulla stessa frequenza d’onda il collega dell’opposizione Andrea Sfondrini della civica La città.

“L'idea è quella di essere presenti nella Città per ricevere segnalazioni e proposte – ha dichiarato - Saranno gazebo itineranti che nei prossimi mesi ci porteranno ad essere nei diversi quartieri. Vogliamo essere un'opposizione che oltre a fare il suo lavoro nelle Istituzioni (Consiglio Comunale, Commissione) vuole essere parte attiva nella città. E’ stata l’occasione di incontrare diverse persone, alcune che si sono presentate proprio per segnalare delle problematiche nelle loro vie, nei loro quartieri o in alcune strutture comunali. Direi bilancio positivo, buona la prima”

L’unione fa la forza, e adesso il sindaco Nai e la sua maggioranza, hanno gli occhi puntati addosso dalle singole e autonome forze di opposizione, che hanno deciso di muoversi unificate per delineare un discorso costruttivo per il bene della città e dei suoi cittadini.