“Le minoranze hanno abbandonato il Consiglio comunale? E’ scioccante”: l’Amministrazione comunale replica alle accuse dell’opposizione che ha lasciato la seduta.

Nell’ultimo Consiglio comunale si è assistito a una forma plateale di protesta contro la maggioranza: tutte le forze di opposizione avevano infatti abbandonato la seduta. Ora l’Amministrazione comunale replica alle accuse.

“L’ultima seduta del Consiglio comunale è stata scioccante – affermano i partiti di maggioranza ossia Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – In un momento così delicato per il nostro Paese tutti noi abbiamo apprezzato la concretezza e la responsabilità sottolineate dal Presidente della Repubblica Mattarella ed accolte da tutte le forze politiche a livello nazionale. Purtroppo sembra che a Cerro Maggiore le opposizioni siano rimaste indietro. Alla ‘Politica urlata’ che, di fatto, ha portando la nostra Città al commissariamento per giochini di poltrone!

“Non è vero che non abbiamo fatto nulla”

“È un peccato. Il consiglio comunale sul bilancio è la seduta più importante dell’anno in quanto decide lo stanziamento dei macro obiettivi e delle risorse – prosegue la maggioranza che sostiene il sindaco Nuccia Berra – Quanto abbiamo programmato è scritto nero su bianco, in oltre 300 pagine di documento, basta leggerlo, ma soprattutto capirlo! Dire che in questi anni non è stato fatto nulla significa vivere fuori dalla realtà. Certamente c’è ancora molto da migliorare, ma la raccolta porta a porta e il verde, il piano strade, i lavori negli impianti sportivi, i nuovi servizi scolastici e la biblioteca dimostrano esattamente il contrario. Per ciò che riguarda il Piano neve, diversamente dal passato, non abbiamo esitato a prenderci le nostre colpe e, tanto per chiarire, gli avvocati ed i funzionari del Comune stanno finalizzando la rescissione del contratto con la ditta appaltatrice applicando le penali doppie rispetto al costo. Noi siamo abituati a far pagare le inefficienze, non come è successo per alcuni project che dovevano essere a costo zero e la collettività ha dovuto sborsare milioni di euro. Basterebbe questo per smentire con i fatti le affermazioni sbagliate, nei tempi e nei modi, fatte dall’opposizione, ma quello che ci ferisce è vedere l’assoluta mancanza di proposte riguardo il Covid! ‘Amnesie’ preoccupanti, perchè le opposizioni si ricordano che esiste la pandemia quando interessa a loro. Da mesi sono spariti (tranne la ex consigliere Roberta Cè), volatilizzati, lasciando il bene del comune nei cassetti di casa, mentre il sindaco, la Giunta e i consiglieri di maggioranza lavorano in Comune assieme ai dipendenti e alle associazioni del territorio”.

“Nessuna arroganza”

“Sentirsi infine accusare di arroganza politica è divertente in quanto all’unanimità la riunione dei capigruppo, dove sono rappresentati tutti i gruppi presenti in consiglio comunale, aveva deciso di svolgere la seduta in presenza, perchè negli ultimi consigli la qualità dei collegamenti è stata alquanto scarsa – proseguono Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia – Ovviamente con tutte le regole ed i protocolli di sicurezza che ogni giorno utilizzano il sindaco ed i dipendenti comunali presenti in Comune a lavorare. Due giorni prima del Consiglio ci è stata chiesta comunque la videoconferenza per garantire la presenza dei Consiglieri con ‘patologie’ e ‘una certa età’, senza indugio il sindaco ha acconsentito per garantire il massimo confronto. La risposta in Consiglio è stata: ‘Noi abbandoniamo per mancanza di confronto!’ Questa è opposizione di bassa lega. Già nella primavera 2020 avevano usato questi stratagemmi, scrivendo addirittura alla Prefettura, ricevendo prontamente una risposta che dava ragione al sindaco. Ribadiamo il peggior teatrino a cui si sia mai assistito nel momento più difficile, quando nel bilancio abbiamo destinato milioni di euro per il futuro di Cerro per aprire nuovi cantieri in questa primavera (strade) e nei prossimi mesi, ovviamente covid e lockdown permettendo! Comunque da oggi sappiamo che l’opposizione è unita e parlerà con voce unitaria. Quindi possiamo pensare, senza timori di essere smentiti, che abbiano la stessa idea sui project financing, sull’operato passato della farmacia comunale, sul futuro della discarica e ovviamente sulla piscina. A loro facciamo gli auguri, perchè il benessere di Cerro è passato da litigi assurdi per posti e poltrone e oggi il futuro chiede altro. Ben altro. Cari concittadini, questa è l’opposizione che batte in ritirata, prima e dopo il tempo del Covid”.