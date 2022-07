Le chiavi del palazzetto di Vittuone tornano al Comune

Richieste per un ammontare di centinaia di migliaia di euro, che l’Amministrazione Comunale ha sempre ritenute esagerate e inaccettabili, nonché d'entità troppo gravosa per l'intera comunità di Vittuone.

Tant'è che, alla fine, le parti sono addivenute a un accordo, secondo il quale l' Amministrazione Comunale deve a Sport Active un importo ridotto di 70 mila euro, calcolato al netto delle spese e comprensivo delle agevolazioni previste dallo Stato per l’emergenza pandemica (dimezzamento del canone di concessione).

"Abbiamo dovuto mediare con i gestori per arrivare a una soluzione che fosse sostenibile da parte dell'Amministrazione Comunale e, nello stesso tempo, più celere possibile, anche con l’obiettivo di evitare una causa legale, che avrebbe bloccato ulteriormente l’impianto” spiega l’assessore ai lavori pubblici e agli impianti sportivi, Roberto Cassani .

Non sarà possibile riaprire subito l’impianto al pubblico. La chiusura forzata, infatti, ha compromesso lo stato della stessa struttura, che ora necessita di un consistente intervento di manutenzione straordinaria per essere rimessa in funzione.

Inoltre, insieme all’assessore alle attività sportive, Angelo Poles, durante l’ultimo anno si sono tenuti degli incontri con nuovi potenziali gestori, ma al momento ancora nessuno ha risposto con interesse. "Sicuramente, continueremo a cercare la soluzione migliore per evitare di trovarci in breve tempo nella situazione precedente” ribadisce l’assessore Cassani.