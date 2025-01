Lavori sulla facciata della scuola materna e potature ai giardinetti di via Roma: interventi al via a San Vittore Olona.

Lavori sulla facciata della scuola materna

Nuovi interventi sulla facciata della scuola materna statale Rodari di via Leopardi a San Vittore Olona. Il lavoro è stato promosso dal Comune. "L’Amministrazione comunale, attenta alla situazione degli edifici scolastici, ha provveduto all'ultimazione della pulizia della facciata della scuola e al collocamento dei dissuasori per volatili per la conservazione del decoro e della pulizia negli ambienti esterni" annuncia il sindaco Marco Zerboni.

Potature ai giardinetti

Via anche ai lavori di potatura degli alberi ad alto fusto nei giardinetti pubblici di via Roma. "Questa prima "trance" ha compreso anche il taglio di alcuni rami di alberi del giardino di via Mazzini che invadevano la sede stradale - prosegue il sindaco - I lavori si protrarranno per qualche giorno, i cancelli saranno chiusi al fine di garantire la sicurezza. Ne seguirà una seconda nelle prossime settimane".