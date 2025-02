Lavori sul verde della Foppa: lotta al tarlo asiatico

Lavori alla Foppa di San Vittore Olona per debellare il tarlo asiatico.

Lavori sul verde della Foppa

Lavori nel verde alla Foppa, l'area umida di San Vittore Olona. Il motivo? L’invasione da parte del tarlo asiatico, il coleottero che divora il legno delle piante. "I lavori di taglio delle assenze arboree ammalate o infestate dal tarlo asiatico sono quasi finiti, ieri sono state fresate le ceppaie e verrà risagomato l'argine - spiega l'assessore all'Ecologia Roberto Morlacchi - Si procederà quindi alla ripiantumazione dei giovani alberi".

La cura dell'area

"L'operazione è a cura dell'ente regionale delle foreste incaricato da Regione Lombardia e si è resa necessaria perchè il monitoraggio compiuto da Ersaf mostra che il numero di insetti si è molto ridotto ma proprio alla Foppa il tarlo asiatico è ancora presente, come anche in alcuni altri luoghi lungo il fiume Olona - prosegue Morlacchi - Ci stiamo avviando a passo spedito verso la restituzione di questa piccola ma splendida oasi faunistica alla cittadinanza".

La Foppa, che si trova nella zona dell’ex discarica di via Gramsci, ospita una fauna tipica locale.