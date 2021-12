Rho

Via Lainate chiusa da venerdì 14 gennaio alle 21 alle 6 di lunedì 17 gennaio

Sarà realizzata la rotatoria di collegamento con la nuova via Lainate SP300 a Rho. Dal 17 gennaio via ai lavori di Cap in via Lainate per risolvere il problema degli allagamenti.

Lavori stradali, si inizia da metà gennaio

Dalla sera di venerdì 14 gennaio alle 21, fino alle 6 di lunedì 17 gennaio, via Lainate a Rho sarà chiusa dalla Statale del Sempione fino a Lainate (escluso il transito locale) per realizzare l’innesto con la nuova rotatoria sud della nuova via Lainate, denominata SP300, di prossima apertura.

I lavori nel dettaglio

La rotatoria rientra nei lavori per la realizzazione della quinta corsia nel tratto compreso tra la barriera di Milano Nord e il collegamento con la A9. Il progetto nasce per migliorare il flusso di traffico verso l’ingresso dell’autostrada e comprende anche la realizzazione di un percorso ciclabile. Nella prima immagine sono indicati i due punti di chiusura della via Lainate.

Dal 10 gennaio sarà posizionata, a cura della società ASPI che realizza i lavori, la segnaletica di prossimità del cantiere e quella di preavviso chiusura strada lungo le strade principali che portano in via Lainate. Dalle ore 6 di lunedì 17 gennaio, la nuova rotatoria verrà aperta al transito veicolare in modalità cantiere.

Percorsi alternativi

Durante la chiusura di via Lainate, prevista nel fine settimana, i mezzi pesanti diretti alla ditta Sealed Air di Passirana e provenienti da sud, ossia dalla SS 33, potranno percorrere via Ratti/Cantù e accedere all'ingresso carraio sud della ditta posto al termine di via Benedetto Croce; i mezzi pesanti provenienti da nord, ossia dalla via Lainate, potranno continuare ad utilizzare l'ingresso principale di via Trento.

I mezzi industriali diretti alle ditte del comparto industriale di via Trento/Pasteur per il carico/scarico potranno accedervi solo da via Lainate/Trento (con provenienza da nord, da Lainate). Anche i mezzi diretti al comparto industriale di via Verbano potranno accedervi solo da nord, lungo via Lainate; viceversa, i mezzi diretti al comparto industriale di via Lainate 98/100 potranno accedervi solo con provenienza dalla SS 33 del Sempione. I mezzi del Trasporto pubblico locale (Tpl) potranno effettuare il percorso indicato nella planimetria nell'immagine 2.

Lavori Cap

La mattina del 17 gennaio partirà il cantiere dell’azienda CAP in prossimità dell’incrocio con la SS 33 del Sempione: i lavori dureranno 40 giorni e interesseranno le due banchine. L’obiettivo è realizzare un sistema di smaltimento e drenaggio delle acque di piattaforma stradale, risolvendo definitivamente il problema dell'allagamento dell'incrocio che si verificano in caso di pioggia. Durante il cantiere Cap, la viabilità resterà comunque garantita in entrambi i sensi di marcia, pur con rallentamenti dovuti alle attività di cantiere. Ci scusiamo per i disagi.