Lavori nelle scuole per 500mila euro

Lavori nelle scuole di Cerro Maggiore e Cantalupo per 500mila euro.

Per le scuole di Cerro Maggiore e Cantalupo il Comune ha messo sul tavolo quasi 500mila euro per manutenzioni e miglioramenti strutturali. «Ogni scuola avrà degli interventi richiesti dalla direzione scolastica, tutti lavori puntuali, necessari a migliorare la vita scolastica o per completare interventi strutturali già iniziati negli scorsi mesi» annunciano dall’Amministrazione comunale.

I plessi interessati

All'istituto di via Boccaccio, ad esempio, proseguono i lavori di efficientamento energetico con la sostituzione degli infissi nel terzo lotto funzionale che prevede - tra gli interventi - la riqualificazione della zona mensa; inoltre saranno rifatti gli spogliatoi della palestra scolastica per adeguarli alla normativa e, al tempo stesso, renderli più moderni e funzionali.

Alla scuola dell'infanzia Tobagi invece sono già stati completati i lavori sui sanitari interni. Alla scuola dell'infanzia di Cantalupo è stato messo in sicurezza il giardino esterno e sono state eseguite alcune manutenzioni del salone interno. E poi la primaria di via Carducci dove sono stati eseguiti lavori strutturali al tetto e - dopo la conclusione del nuovo ascensore, che sarà utilizzabile sin dal primo giorno di scuola - sono in programma altri interventi migliorati nella zona esterna.

