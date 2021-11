Legnano

Gli interventi dureranno una decina di giorni, restringimenti di carreggiata con conseguenti rallentamenti fra le 8 e le 18

Lavori di asfaltatura: la partenza è lunedì 8 novembre

Partiranno lunedì 8 novembre e dureranno una decina di giorni i lavori su via per San Giorgio, uno degli ultimi interventi per la riqualificazione dell’asse viario finalizzata a renderlo più sicuro. I lavori prevedono la fresatura e l’asfaltatura del fondo stradale e dei marciapiedi, operazioni che non comporteranno la chiusura del viale, ma restringimenti di carreggiata con conseguenti rallentamenti nei tratti di cantiere fra le 8 e le 18.

Nel frattempo si lavora sull'illuminazione

Al momento, su via per San Giorgio, è in corso la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e si stanno completando la rotatoria all’incrocio con via dei Molini e il tratto di ciclabile a ridosso del Parco Castello.