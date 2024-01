Lavori alla scuola materna durante le vacanze

In questi giorni sono in corso i lavori di tinteggiatura degli interni della scuola materna di Cisliano per un investimento pari a 30.000 euro

Per non interferire con le attività didattiche

“Abbiamo approfittato delle vacanze natalizie - spiega l’Assessore ai lavori pubblici Andrea Sangiacomo - così da non dover interferire con l’attività della scuola. I lavori di tinteggiatura (che comprendono anche gli adiacenti locali della scuola di musica, della sede del Corpo Musicale P. Mascagni e del nido comunale, quest’ultimo nel mese di agosto) sono parte delle opere di riqualificazione degli edifici scolastici del paese, avviate pochi mesi fa con la riqualificazione energetica proprio della scuola materna. Stiamo parlando di Interventi di isolamento dell’involucro esterno con cappotto termico, di tinteggiatura delle facciate, di ripristino della copertura, di sostituzione di tutti i serramenti, di riqualificazione dell’impianto di climatizzazione con più efficienti sistemi di generazione con pompe di calore e regolazione automatica delle temperature e di sostituzione degli impianti illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminanti LED a basso consumo energetico. Questo investimento, per un importo complessivo di poco più di 600.000 euro, ha permesso di migliorare l'isolamento termico, l'efficienza degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, l'illuminazione e di promuovere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con riduzione dei costi energetici nel lungo periodo e riduzione delle emissioni di carbonio. Sempre parlando di interventi sugli edifici scolastici, non dimentichiamo la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica della scuola secondaria per un investimento totale di € 1.500.000 da contributo statale (sono da poco conclusi i primi lavori relativi ai serramenti e alla coibentazione del solaio al piano terra) e la messa in sicurezza dell’ingresso della scuola primaria con contributo regionale di € 132.587. Infine, sono terminati i lavori degli spazi attrezzati per l’attività sportiva nel polo scolastico (ex campo da calcio con accesso da via Lazzati per un investimento di € 102.210 di cui 82.210 € di contributo regionale e € 20.000 di risorse comunali”.

Amministrazione attenta alle future generazioni

Questo fa capire chiaramente quanto sia alta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale per la scuola: questi interventi non solo portano benefici economici, ambientali e sociali, ma aiutano anche a educare le future generazioni sulle scelte in tema di efficienza energetica e di protezione dell'ambiente.