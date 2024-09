Dopo i lavori portati avanti nel periodo estivo, le scuole di Vittuone hanno riaperto in totale sicurezza.

Lavori al nido e alla primaria: le scuole riaprono in sicurezza

Da metà luglio a fine agosto sono state portate a compimento le opere di adeguamento antincendio presso l’asilo nido comunale di via De Gasperi. I lavori hanno riguardato l’impianto di sicurezza prevenzione antincendio, con un sistema di allerta e con pareti e porte di accesso alle aule resistenti al fuoco. È poi stato rifatto l’impianto di illuminazione delle parti comuni, che ora è a led. A fine agosto, dopo i dovuti collaudi eseguiti nei tempi previsti, il nido ha potuto riaprire con una veste rinnovata e con un nuovo gestore. Il costo degli interventi è stato pari a 100.000 euro.

Inoltre sono terminati i lavori di manutenzione presso la scuola primaria Dante Alighieri, che avevano comportato, tra fine agosto e i primi giorni di settembre, una modifica alla viabilità tra via IV Novembre e via Olof Palme. L’intervento ha riguardato la manutenzione straordinaria del tetto, oltre che su alcune zone interne dell’edificio scolastico, per un totale di circa 78.000 euro. Tali lavori non potevano essere effettuati nei mesi di giugno e luglio in quanto l’edificio viene utilizzato per lo svolgimento del centro estivo. Fortunatamente, i disagi sono durati pochi giorni e la viabilità è stata prontamente ripristinata.

I lavori all’asilo nido e alla primaria Dante Alighieri sono solo gli ultimi di un lungo elenco di opere effettuate da questa amministrazione sugli edifici scolastici in questi anni di legislatura, che portano il totale speso per le riqualificazioni degli spazi scolastici a oltre 1,2 milioni investiti.

Infine gli uffici comunali hanno presentato la candidatura per un bando finanziato dal Pnrr al fine di ottenere un finanziamento per eseguire lavori di riqualificazione all’interno di un refettorio scolastico.