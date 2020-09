Laura Bonfadini è il nuovo sindaco di Vittuone

Elezioni, Vittuone ha scelto: il nuovo sindaco del paese sarà Laura Bonfadini, candidata di Viviamo Vittuone

Elezioni, Vittuone ha scelto: il nuovo sindaco del paese sarà Laura Bonfadini. La candidata di Viviamo Vittuone a meno di un’ora dall’inizio dello spoglio è già risultata significativamente avanti in tutte e sette le sezioni. Impossibile per Elena Lovati (Rilanciamo Vittuone) e Antonio Miglio (Insieme per Vittuone) colmare il gap. L’affluenza è stata del 63,24%, il paese veniva da più di tre mesi di commissariamento a seguito delle dimissioni di Stefano Zancanaro.

Il conto definitivo dei voti da tutte le sezioni è giunto poco dopo le 13: Laura Bonfadini ha ottenuto il 41,1% dei voti (1.780 preferenze), Antonio Miglio il 29,62% (1.264 voti) ed Elena Lovati il 28,68% (1.224 voti). In consiglio otto seggi per Viviamo Vittuone e due a testa per le liste a sostegno di Lovati e Miglio.

“Sono emozionata e felice, ma il difficile inizia ora”: queste le prime parole del neo sindaco Bonfadini.

Miglio ha invece dichiarato: “Cari amici. Ha vinto il PD a cui ho fatto i complimenti. È stata una bella avventura che comunque continuerà in opposizione. Grazie di cuore a tutti. Il mio impegno per la nostra comunità continua”.

Questa l’analisi di Elena Lovati: “Paghiamo la divisione nel centrodestra, ma anche dall’opposizione continueremo a lavorare per il nostro progetto”.

