L’assessore si dimette: “Ero stufa di rodermi il fegato”

L’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Mesero, Daniela Garavaglia, ha presentato le dimissioni ormai da quindici giorni per manifesto disaccordo con il sindaco Davide Garavaglia.

“Ero stufa di rodermi il fegato”

Garavaglia si è dimessa sia da assessore sia da consigliere. Perché una decisione tanto drastica dopo solo diciotto mesi dalle elezioni? «Non è il mio ambiente, mettiamola così. Non fa per me. Il clima che si era creato non è il mio mondo. Preferisco rimanere al di fuori, piuttosto che rodermi il fegato. L’atteggiamento che solo il sindaco e pochi altri hanno il privilegio del sapere e noi siamo delle nullità mi ha infastidito in modo esagerato».

Chi al suo posto?

Ttra i banchi del Consiglio dovrebbe subentrare Stefano Baroli e come assessore Assunta Berra oppure un esterno.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE