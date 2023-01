L'assessore regionale alla Protezione civile di Bareggio e Corbetta

Questa mattina l'assessore regionale Foroni ha portato il saluto di Regione Lombardia ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bareggio:

"A loro va il ringraziamento per il costante e prezioso operato sia in materia di presidio territoriale, che per la lotta al COVID-19 - ha dichiarato Foroni - Negli ultimi anni, infatti, la Protezione civile ha svolto un ruolo primario per contrastare l’emergenza sanitaria; mi domando quanto sarebbe stato difficoltoso affrontare una pandemia di questa portata senza la presenza costante dei nostri volontari. Regione Lombardia proseguirà il proprio impegno per valorizzare, ancora di più, i gruppi di Protezione Civile che forniscono un grande contributo alle Amministrazioni locali in materia di presidio territoriale e non solo".