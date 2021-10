L’assessore Lonati tra i 60 giovani che hanno partecipato a “Young is Future”

L'assessore alle Politiche Sociali della Città di Parabiago, Elisa Lonati, è tra i 60 giovani che hanno partecipato a “Young is Future”. Lo scorso 25 ottobre si è svolto presso Palazzo Pirelli, l’evento promosso da Regione Lombardia che ha visto coinvolti 60 giovani (su 300 candidature), organizzati su 6 tavoli tematici, ognuno dei quali ha prodotto un manifesto che verrà inserito nella prima legge quadro regionale delle politiche giovanili.

"E’ stata un’esperienza interessante e un’intensa sessione di confronto partecipata da diverse realtà istituzionali, associative, universitarie. Per quanto mi riguarda, ho potuto portare il punto di vista di un amministratore cittadino, ma è stato anche un momento costruttivo e arricchente, sia da un punto di vista personale, che per il lavoro svolto. Sono grata di essere stata selezionata, perché quanto fatto in Regione contribuirà a far sì che temi come l'abbattimento di tutte le barriere fisiche, sociali e culturali; la promozione dei luoghi di inclusione; il riconoscimento e la valorizzazione dei bisogni, diventino un perno delle future politiche in ambito giovanile".