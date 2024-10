L’assessore Andrea Antolini si dimette, al suo posto Martina Spadaro, sarà la quarta donna in Giunta

L’assessore Andrea Antolini lascia la Giunta guidata dal sindaco Luca Nuvoli. La comunicazione ufficiale delle sue dimissioni è avvenuta nel pomeriggio di giovedì, durante la seduta di giunta. Motivo? Un importante promozione a un ruolo dirigenziale nella realtà internazionale in cui lavora che gli porteranno nuove responsabilità e frequenti periodi di soggiorno lontano da casa rendendo incompatibile questa nuova fase lavorativa con la carica di assessore. «

Una scelta difficile che mi lascia il rammarico per non essere riuscito a portare a termine i progetti avviati

E’ per me una scelta difficile e che mi lascia il rammarico per non essere riuscito a portare a termine i tanti progetti avviati che sono certo che la giunta porterà avanti con determinazione. Ringrazio gli uffici comunali per il supporto in questo anno e mezzo, i colleghi della giunta e le forze politiche che dentro e fuori dal consiglio mi hanno sempre supportato. Resta la mia piena fiducia a questa amministrazione e la condivisione di un progetto amministrativo giovane e innovativo che darà tanto alla nostra città. Ringrazio infine il Sindaco Luca Nuvoli per l’opportunità che mi ha dato e per il percorso che abbiamo fatto insieme, rafforzando quell’amicizia nata con i guantoni da boxe».

Il sindaco Nuvoli: "Ringrazio Andrea per essersi messo a disposizione della nostra città"

Dispiaciuto per questa uscita il primo cittadino aresino. «Ringrazio Andrea per il lavoro svolto in questi mesi, per essersi messo a disposizione della nostra città con intelligenza e passione in quella che è stata la sua prima esperienza politica. Ha sempre cercato di unire e mai di dividere, di costruire relazioni e mai di creare distanze. A lui auguro un brillante futuro lavorativo sapendo che rimarrà l’amicizia e l’affetto per questo percorso condiviso assieme al resto della giunta, delle forze politiche di maggioranza e il suo gruppo: Arese che Vive».

Al posto di Antolini, è stata ufficializzata la nomina di assessore a Martina Spadaro

Al posto di Antolini, è stata ufficializzata la nomina di assessore a Martina Spadaro classe 1991, laureata in giurisprudenza. Dopo la laurea ha svolto un tirocinio presso la corte di Appello di Milano e ha superato l’esame di avvocatura. Negli anni universitari è stata impegnata presso la FUCI (Federazione universitaria Cattolica) e nel presidio di Libera Ambrosoli. Attualmente lavora presso il Comune di Milano nel settore contratti gare e appalti. Alla neo assessora, quarta donna in giunta oltre ad essere la più giovane, sono state assegnate le seguenti deleghe: Edilizia residenziale pubblica, Urbanistica ed Edilizia privata, Organizzazione e personale, sostenibilità ambientale e legalità. Il sindaco assume su di sé quelle di Politiche sportive e centro sportivo, commercio e sviluppo d’impresa oltre a quelle relative a società partecipate e controllate, accordo di programma area ex Alfa Romeo, Comunicazione e relazione col cittadino e nuclei storici.