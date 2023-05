L'appello al voto dei sostenitori di Roberta Tellini per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio

Tellini sostenuta anche da Arese Migliore in Azione

Come pubblicato su Settegiorni in edicola da oggi, venerdì 12 maggio, Roberta Tellini alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio sarà supportata da AreseRinasce, Forza Italia, i civici di Tizzoni e Daniela Bossi (Gente di Rho e Gente di Pero) con tutti gli aderenti al progetto Moratti Lombardia Migliore. E Arese Migliore in Azione che non abbiamo riportato nell'articolo uscito sul numero odierno: un errore di cui ci scusiamo con i diretti interessati e con i lettori.

E sono proprio i suoi sostenitori a fare un appello al voto ai cittadini: