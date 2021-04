L’amministrazione di Legnano sottoscrive la lettera a Regione e ATS

C’è anche la firma del primo cittadino di Legnano Lorenzo Radice fra quelle dei centotre sindaci che hanno scritto a Regione Lombardia e ATS Città Metropolitana per sottolineare le criticità organizzative emerse nella campagna vaccinale della popolazione anziana e dei soggetti fragili e chiedere, finalmente, un deciso cambio di passo e strategia in vista della fase massiva della somministrazione.

“Quello che succederà da qui in avanti sarà decisivo per determinare i tempi dell’uscita dalla pandemia da qui l’esigenza di un’accelerazione –dichiara Radice– Proprio qualche giorno fa con i colleghi sindaci dell’Alto Milanese ho fatto mio l’appello rivolto dalle associazioni di volontariato che si occupano di disabili, del Forum del terzo settore e di alcuni privati cittadini ai direttori generale dell’Asst Ovest Milano e dell’Ats Città Metropolitana per avere certezze sulle date di inizio della somministrazione dei vaccini per questo particolare gruppo di persone fragili. Il problema è certamente complesso; se a monte c’è la questione della disponibilità dei vaccini, sul territorio a fare la differenza è l’aspetto organizzativo. Nel Legnanese, per le vaccinazioni, dalla prossima settimana sarà attivo esclusivamente il multisala di Cerro Maggiore, un “hub” che è importante al più presto portare a pieno regime con 1500 vaccinazioni al giorno. In questo senso abbiamo dato la più ampia possibilità di sostenere con i nostri volontari il centro stesso. Ritengo inoltre sia giusto ed efficace abbinare punti di somministrazione più leggeri. Per questo m’impegno a dare sin d’ora la mia disponibilità a favorire in ogni modo la somministrazione vaccinale nelle farmacie della città e a supportare le iniziative di vaccinazione per i dipendenti delle aziende. E in questo il nostro Comune è pronto a dare tutto l’aiuto possibile in termine di logistica. Anche dall’attivazione di questi canali passa la possibilità di vincere il prima possibile la lotta contro il virus”.