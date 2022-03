La Sinistra di Sedriano "lascia la politica" dopo 12 anni

Dopo dodici anni di battaglie politiche il gruppo Sinistra di Sedriano ha annunciato la sua chiusura salutando i sostenitori e i cittadini.

Dopo dodici anni di lotta il gruppo di Sinistra di Sedriano ha annunciato che non continuerà più la sua azione a livello politico. Con una lettera hanno voluto salutare i cittadini e i sostenitori ricordando quanto è stato fatto in questi anni.

"Ogni cosa ha un suo inizio e una sua fine. E così dopo dodici lunghi anni di onorata militanza politica, senza mai scendere a compromessi con nessuno, avendo mantenuto orgogliosamente quell’identità di Sinistra, salutiamo il pubblico e togliamo il disturbo. Sono stati dodici anni pieni di emozioni. Abbiamo lavorato tanto, con impegno e costanza quotidiana, tra post, presidi, interrogazioni, segnalazioni e iniziative varie. Lasciamo alla comunità un grande bagaglio politico, sperando se ne faccia buon uso. La nostra più grande soddisfazione? La battaglia vinta per la rimozione dell’amianto dalla scuola Fagnani e successivamente da tutti gli edifici pubblici sedrianesi.

Non è un caso che abbiamo scelto oggi giovedì 3 marzo come conclusione del nostro ciclo politico. Esattamente 9 anni fa il nostro grande amico e compagno Tiberio ci lasciava. Questo secondo noi è il miglior modo per ricordarlo portandolo sempre nel nostro cuore e non dimenticando mai le sue lotte. Convinti di aver dato il massimo lavorando sempre per il bene comune, ringraziamo i cittadini e in particolar modo tutte le persone che in questi anni ci hanno seguito e supportato. Un grosso abbraccione e buona vita a tutti!!"