La scuola primaria Carducci pronta ad accogliere i bambini della materna Cavour

La scuola primaria Carducci di Legnano è pronta ad accogliere i circa 180 bambini della scuola dell’infanzia di via Cavour, dove a breve avranno inizio i lavori di ristrutturazione, rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico.

Dall'8 gennaio la scuola Carducci ospiterà anche i bimbi della Cavour

Gli interventi alla Carducci, di natura edile e impiantistica, hanno riguardato il piano rialzato, quello che ospiterà nelle due ali affacciate sulle vie Carducci e Giusti le nove classi della scuola dell’infanzia, e nel corridoio che si affaccia su via 20 Settembre il refettorio. Tutte le classi della primaria saranno sistemate al primo piano. Per facilitare le famiglie dei bambini che da lunedì 8 gennaio, alla ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia, cambieranno edificio scolastico, l’Amministrazione comunale ha predisposto facilitazioni nell’uso del trasporto pubblico (l’abbonamento studenti in forma gratuita). Sono un centinaio le famiglie che hanno aderito.

Maffei: "Un sacrificio che sarà ripagato dall'avere una scuola nuova"

L'assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei:

"Da lunedì e per più di un anno i bambini della scuola dell’infanzia di via Cavour saranno ospiti della Carducci: sappiamo perfettamente che questo spostamento rappresenta un disagio per tante famiglie, ma confidiamo nel fatto che questo sacrificio sarà ripagato dall’avere a disposizione dal 2025 una scuola nuova, più idonea alle esigenze dei bambini e in linea con i modelli educativi attuali. Per la soluzione dell’ospitalità temporanea nella Carducci rinnovo il mio grazie sentito alle dirigenti, al corpo docente e a tutto il personale delle due scuole. Infine colgo l’occasione per fare a tutti il mio augurio di una buona ripresa della scuola".

Lavori di messa in sicurezza dei controsoffitti del nido Aldo Moro

Restando nell’Oltrestazione, sono cominciati gli interventi per la messa in sicurezza dei controsoffitti del nido Aldo Moro di via Nazario Sauro che saranno eseguiti in modo da garantire il rientro entro il 22 gennaio.

Rimessa a nuovo anche la media Dante Alighieri di via Robino

Tra gli altri cantieri scolastici, quello alla secondaria Dante Alighieri di via Robino dove, dopo la conclusione degli interventi di efficientamento energetico (realizzazione del cappotto e dell’impianto di ventilazione meccanica controllata all’edificio del refettorio, posa dell’impianto fotovoltaico su un’ala del tetto dell’istituto), sono in corso i lavori di rifunzionalizzazione dell’edificio che hanno visto il completamento della riqualificazione dei servizi igienici, a breve utilizzabili, la predisposizione del vano del secondo ascensore della scuola, la cui cabina sarà posata in seguito, intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche. Il prossimo intervento di maggior rilievo sarà l’ampliamento degli spazi didattici con la costruzione di tre aule.

Bianchi: "Stiamo investendo una quota consistente dei fondi Pnrr"

L'assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi commenta:

"Sulle scuole, in questi mesi, stiamo investendo una quota consistente delle risorse Pnrr che abbiamo intercettato partecipando ai bandi e di lavoro da parte dei nostri uffici. I tanti interventi non hanno conosciuto sosta: se dalla scorsa estate si è lavorato su Montalcini, Toscanini, De Amicis e Manzoni, nelle ultime settimane abbiamo adeguato la Carducci per accogliere i bambini più piccoli, in vista dell’inizio dei lavori nel plesso di via Cavour, e siamo partiti con la messa in sicurezza per risolvere la situazione del nido Aldo Moro in modo da consentirvi al più presto il rientro delle classi ospitate nei nidi Madre Teresa di Calcutta e Salvo d’Acquisto. Si tratta di un lavoro che non si esaurirà quest’anno, ma continuerà con gli interventi previsti nella strategia di rigenerazione urbana 'La Scuola si fa città' a dimostrazione della centralità che la nostra Amministrazione riconosce al mondo della scuola".