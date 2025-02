La riapertura di via Buscate ancora ferma al palo

Via Buscate torna a essere un tema del dibattito politico nel parlamentino di Magnago. Fu argomento caldissimo prima delle elezioni 2022 ed è stato riportato in auge da alcuni cittadini che si chiedono quale sia la situazione visto che, dall'insediamento dell'Amministrazione guidata da Dario Candiani, nulla è ancora cambiato.

Dai banchi dell'opposizione, Progetto Cambiare non perde l'occasione di punzecchiare chi governa il paese:

«Le recenti polemiche circa la mancata riapertura al doppio senso di Via Buscate non ci sorprendono – spiega il capogruppo Massimo Rogora - Ormai abbiamo visto come questa Amministrazione sia vittima di sé stessa, ovvero di una campagna elettorale populista e demagogica che non era basata su di un chiaro programma politico-amministrativo per la nostra comunità ma sullo sfruttamento di episodi isolati divenuti terreno di scontro e di promesse che non potevano essere mantenute. Neutalia, la questione del diritto di superficie, le antenne 5G, ecc... ci ricordano come amministrare sia una cosa seria per quale serve approfondimento, condivisione e una capacità decisionale che deve avere basi solide nello studio della materia specifica e nel confronto con i tecnici preposti».