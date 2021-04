«Ma perché anche a Bareggio le farmacie non vendono gli assorbenti a prezzo di costo?». Italia Viva, per voce del suo referente cittadino Tommaso Luè, sostiene l’iniziativa che prevede la diminuzione dell’Iva sugli assorbenti femminili dal 22% al 5%.

La proposta di Italia Viva: “Assorbenti a prezzo di costo”

«In attesa dell’approvazione in via definitiva della legge in Parlamento, plaudiamo alla bella iniziativa promossa dal Comune di Rho e chiediamo che per un giorno alla settimana anche le farmacie di Bareggio mettano in vendita gli assorbenti a prezzo di costo – afferma Luè – Il rispetto e l’attenzione verso il mondo femminile passano anche da qui. Stessa cosa possiamo farla valere per i pannolini dei bambini. Sono temi che spesso non si sentono sulla bocca dei politici, ma sono cruciali per una società giusta, equa e vicina alle famiglie. Non è ammissibile pagare il 22% di Iva su questi prodotti. Mettiamola al 5%. Aiutiamo le famiglie di Bareggio e diamo il buon esempio».

“Il sindaco faccia da cabina di regia”

A differenza di Rho, tuttavia, Bareggio non ha farmacie comunali: «Il sindaco può comunque fare opera di sensibilizzazione, faccia da cabina di regia con i farmacisti del paese», conclude Luè.