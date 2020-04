La proposta dei 5 Stelle per battere il Coronavirus

La proposta dei 5 Stelle di Parabiago, Busto Garolfo, Casorezzo e Inveruno, insieme alla lista civica Io sto con Busto e Olcella per riuscire a vincere l’emergenza creata dal Coronavirus.

La proposta dei 5 Stelle: risorse comunali contro il Coronavirus

“Proponiamo di utilizzare e destinare tutto l’avanzo di amministrazione dell’esercizio di bilancio contabile 2019 (risparmi della comunità da mettere al servizio del bene comune), creando un’ apposito capitolo di Bilancio Comunale che possa ricevere anche donazioni”. Questa l’idea avanzata dai gruppi pentastellati di Parabiago, Busto Garolfo, Casorezzo e Inveruno e dalla lista civica Io sto con Busto e Olcella nella giornata di oggi, lunedì 6 aprile. Il secondo passo? “Individuare subito dopo le azioni concrete per i progetti di spesa (per noi è un investimento sulla solidarietà, sul futuro e sulla coesione sociale del nostro Comune) devono vedere il concorso di tutta la nostra Comunità, sia nella fase di proposta che di scelta per vincere insieme l’emergenza Covid-19”.

Le premesse

Queste le premesse del Movimento 5 Stelle: “L’emergenza Covid-19, con l’impressionante tributo di vite umane che il Mondo, la nostra Nazione e la nostra Regione stanno pagando, impongono un unico vocabolo insieme, ognuno per la propria parte, ci deve vedere tutti impegnati per sconfiggerlo e così poter tornare ad una vita normale che ci manca tanto. Per questo è necessario aggiungere iniziative e proposte in questo senso, per aiutare anche chi è in difficoltà e non ce la fa economicamente, per chi ha un’attività commerciale, artigianale e produttiva che oggi è ‘sospesa’, per questo noi riteniamo che anche il Comune che è l’ente più vicino ai cittadini possa provare ad aggiungere risorse economiche a quelle già previste e che prevederà il Governo nazionale. Aggiungere risorse economiche per accrescere la solidarietà verso i nostri concittadini bisognosi e per sostenere il tessuto commerciale, artigianale e produttivo locale anche in previsione di una prossima ripartenza”. Da qui l’idea appunto di destinare l’intero avanzo di amministrazione dei bilanci a sostenere le economie locale.

