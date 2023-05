La nuova squadra di assessori al fianco di Linda Colombo

E' stata ufficializzata oggi, lunedì 29 maggio 2023, la nuova Giunta di Bareggio che nei prossimi 5 anni sarà al fianco di Linda Colombo.

Due conferme e tre volti nuovi. Stamattina, lunedì 29 maggio, il sindaco Linda Colombo ha firmato il decreto col quale ha ufficializzato i nomi e le deleghe degli assessori che la affiancheranno nel suo secondo mandato.

Il vicesindaco è Roberto Lonati (Fratelli d'Italia), con deleghe ad Ambiente, Comunità energetiche, Sicurezza, Protezione civile e Sport.

Franco Capuano (Bareggio nel Cuore) è il nuovo assessore a Scuola, Servizi di pubblica utilità, Viabilità e Trasporti.

Raffaella Gambadoro (Bareggio nel Cuore) si occuperà di Lavori pubblici, Decoro urbano, Nuove infrastrutture, Welfare e salute, Politiche per la famiglia e Giovani.

Lorenzo Paietta (Lega) ha mantenuto le deleghe ad Attività produttive, Commercio, Grandi eventi e Marketing territoriale.

Nico Beltramello (Lega), anche lui confermato, ha le deleghe a Finanza pubblica (Bilancio e tributi), Semplificazione e Partecipate.

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a Comunicazione, Associazionismo, Territorio, Politiche agricole, PNRR, Smart City, Affari Generali, Politiche Europee e gemellaggi, Lavoro e Formazione.

ha affermato Linda Colombo:

"Ringrazio tutti gli assessori per la disponibilità mostrata. Al termine di un percorso di confronto con le forze politiche che compongono la maggioranza siamo riusciti a formare una Giunta di persone competenti, tutte con importanti esperienze politiche e professionali, che ci consentiranno di raggiungere i tanti obiettivi che ci siamo prefissati in tutti i settori. Un ringraziamento va anche agli assessori che mi hanno affiancato nel primo mandato e che ora non fanno più parte della squadra di governo: se la coalizione di centrodestra è stata riconfermata è anche merito del loro lavoro in questi cinque anni. Sono convinta che ci sarà anche con loro una proficua collaborazione per portare a compimento il programma elettorale della coalizione".