La minoranza interpella il sindaco di Ossona sulla sicurezza

«Nell’ultimo mese ci sono state risse, scippi, minacce legate ad alcuni cittadini che fanno uso di sostanze e abuso di alcool. Stampa e cittadini ne hanno divulgato globalmente sviluppi e accadimenti, anche direttamente al sindaco oltre che denunce alla stazione dei Carabinieri di Corbetta». Ad affermarlo, in una interrogazione con richiesta di risposta scritta e interpellanza da discutere nel primo Consiglio comunale utile, è il capogruppo di minoranza consigliare di Ossona Sergio Garavaglia.

Gli ultimi episodi

All’inizio di settembre, ad esempio, in due giorni si sono registrate una rapina al gestore del benzinaio Esso di viale Europa e un tentativo di rapina alla tabaccheria e bar di via Vivaldi, entrambi nella frazione di Asmonte. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre i Carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere un uomo di Abbiategrasso che era evaso dai domiciliari e che è stato trovato nell’abitazione di una coppia di Ossona, in via Trieste, durante una lite con urla e pianti che aveva portato i vicini di casa ad allertare le forze dell’ordine.

Diversi altri episodi di inciviltà e anche minacce si sono verificati di recente in più occasioni: l’ultimo proprio lunedì nella tarda mattinata a opera di due uomini già noti in paese per vicende simili che, visibilmente alterati, hanno creato disturbo e paura tra i passanti e alcuni commercianti proprio nel centro di Ossona.

Le domande dell'opposizione

Il consigliere Garavaglia chiede quindi nell’interrogazione «cosa intende fare il sindaco in proposito» e, facendo riferimento a un punto relativo «al Programma elettorale dell’Amministrazione in cui si afferma la volontà di attuare la norma conosciuta come Daspo al fine di garantire serenità e sicurezza ai cittadini – prosegue il consigliere di opposizione - Cosa si intende per Daspo effettivamente visto che nulla è stato a oggi fatto».

La risposta del sindaco

In risposta all’interpellanza-interrogazione il sindaco Giovanni Venegoni ha spiegato come la sua Amministrazione intende agire. «Intendiamo innanzitutto promuovere campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini sui diritti e doveri legati all'uso degli spazi pubblici, incoraggiando un comportamento civile e rispettoso – ha affermato - Oltre a potenziare la collaborazione con le forze dell'ordine che include anche l'intensificazione di controlli serali sul territorio. Infine, per Daspo urbano intendo il provvedimento previsto dalla legge. Questo strumento che serve per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, prima di essere utilizzato prevede un iter specifico».