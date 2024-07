"La Lombardia è dei giovani": il Comune punta al finanziamento

"La Lombardia è dei giovani": il Comune di Cerro Maggiore spera nel finanziamento.

"La Lombardia è dei giovani", Cerro ci crede

E' scaduto in queste ore il termine per partecipare al bando "La Lombardia è dei giovani" ed il Comune di Cerro Maggiore, in associazione con il Piano di zona Altomilanese, vi ha partecipato.

Si tratta di un bando che ormai da qualche anno finanzia iniziative rivolte ai giovani, sia nella costruzione del proprio progetto di vita, sia dal lato dello sviluppo professionale attraverso valorizzazione e potenziamento della rete dei servizi territoriali a loro rivolti o lo sviluppo di nuove opportunità e strumenti innovativi, per rispondere sempre più efficacemente ai bisogni di tutti i ragazzi e le ragazze che vivono in Lombardia e nel nostro territorio vogliono crescere e dare il loro contributo per il futuro della nostra comunità.

Gli obiettivi

"Su queste basi abbiamo voluto cogliere l'opportunità di aggregarci con altri comuni del nostro ambito distrettuale, in un progetto sovracomunale che si incentra sul potenziamento della rete di servizi delle scelte di percorsi scolastici fino ad arrivare all'inserimento lavorativo mettendo in diretto collegamento la domanda e l'offerta - afferma Sara Mutti, assessore ai Servizi sociali - Perchè oggi le necessità produttive sono sempre più mirate e richiedono maggiore professionali. spero vivamente che Regione voglia finanziare questo progetto sovracomunale che prevede un quota simbolica per i Comuni coinvolti. A noi ovviamente sarà richiesta la disponibilità di personale, che abbiamo già formato e coinvolto e seguirà un bando di coprogettazione rivolto agli enti del terzo settore al fine di concretizzare i servizi sui territori coinvolti e, fin da ora, posso dire che cercheremo di essere pronti con le nostre importanti e sempre attive associazioni».

Poi il sindaco Nuccia Berra: