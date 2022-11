La Lombardia dichiara “guerra” al cibo sintetico

Regione Lombardia è pronta a difendere i cittadini dai rischi legati al cibo sintetico, ovvero quei prodotti artificiali, tra cui la cosiddetta “carne Frankenstein”, che vengono realizzati in laboratorio, attraverso metodi tutt’altro che naturali.

Sensibilizzare ai rischi del cibo sintetico

Il diritto alla salute, sancito dalla nostra Costituzione, è infatti collegato anche all’alimentazione e non possiamo non essere preoccupati dalle manovre di alcune multinazionali, le quali stanno investendo proprio su questo fronte. Per questo motivo, come Lega abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale, approvata a larga maggioranza, con la quale abbiamo dato pieno sostegno a tutte le iniziative di sensibilizzazione sui rischi del cibo sintetico, in particolare alla petizione lanciata in questi giorni da Coldiretti.

Difendere le eccellenze alimentari lombarde

La Lombardia è la prima regione d’Italia con il numero più alto di prodotti agricoli doc e i monopoli del cibo sintetico penalizzano i nostri prodotti, le nostre peculiarità e le nostre aziende che lavorano in modo serio e capace. È nostro dovere difendere e valorizzare questo patrimonio dalla diffusione del cibo da laboratorio.

Il rischio che dobbiamo affrontare è infatti doppio: da un lato è in atto l’ennesima offensiva speculativa da parte di alcune multinazionali, un’offensiva particolarmente pericolosa perché portata avanti a danno della biodiversità e contro il mondo dell’agroalimentare legato al territorio. Dall’altra parte, il via libera al cibo sintetico sarebbe un vero e proprio attentato alla salute pubblica, oltreché un attacco deliberato all’antico e sacro legame dell’uomo con la natura, la propria storia e la propria cultura.

Un problema che ci riguarda

Il tema del cibo sintetico può forse sembrare lontano dalle nostre realtà. Invece, ci riguarda direttamente, come già ci ha insegnato la vicenda del Nutriscore e il fatto che in Olanda c’è già stato il via libera ai laboratori che lavorano sulla carne sintetica.