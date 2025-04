La lista del sindaco confluisce in Forza Italia. L'ira del Pd: «Tradita fiducia dei cittadini»

È un Pd al vetriolo quello che ha commentato la recente scomparsa del gruppo consiliare «Del Gobbo sindaco di tutti», figlio della lista che corse come quarta gamba del centrodestra alle ultime amministrative di Magenta nel 2022.

I consiglieri del gruppo sono infatti ufficialmente confluiti all’interno del gruppo di Forza Italia nell’ultima seduta di giovedì scorso, completando così la transizione che vide lo scorso hanno lo stesso sindaco e gli assessori Cuciniello e Chiodini entrare nel partito azzurro. Capogruppo della neonata formazione è il consigliere Alessandro Pelizzari.

Un cambio di denominazione che come detto non è piaciuto al centrosinistra locale, che ha parlato senza mezzi termini di «fiducia tradita» e di «uso strumentale del consenso dei magentini». Così affermano i dem:

«I cittadini avevano scelto con chiarezza: volevano un Sindaco capace di rappresentare tutti votando una lista civica in grado di incarnare un’autentica alternativa al sistema partitico, che tanto aveva deluso negli anni precedenti». Una scelta che per il Pd guidato da Matteo di Gregorio ha «profonde implicazioni istituzionali e democratiche. Non ci interessa se il Sindaco ha intrapreso questa strada per garantirsi visibilità a livello nazionale o per garantirsi un futuro seggio a Roma: ciò che ci interessa è che tutto questo è avvenuto tradendo la natura civica del mandato ricevuto».