La lista "Cambiamo Arconate" presenta i suoi candidati

Presentato l'elenco completo dei candidati consiglieri della lista 'Cambiamo Arconate', che parteciperanno alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno.

La squadra è stata annunciata ufficialmente sabato 4 maggio, alle ore 11, presso l'auditorium comunale ad Arconate.

Il candidato sindaco, Sergio Calloni, ha voluto commentare a proposito della lista che lo sosterrà alle elezioni:

"È con grande piacere e orgoglio presento la squadra di candidati consiglieri che rappresenteranno la nostra comunità nelle prossime elezioni comunali. Una squadra meravigliosa, un gruppo che incarna i valori della nostra comunità e che è pronto a lavorare instancabilmente per il bene della nostra comunità. Ogni membro di questa squadra porta con sé un bagaglio di esperienze, competenze e passioni uniche, ma tutti condividono un unico obiettivo: servire con dedizione e onestà. Sono convinto che la diversità di prospettive e la ricchezza di conoscenze di questa saranno la chiave per affrontare le sfide che ci attendono e per creare opportunità che possano migliorare le nostre vite e quelle delle generazioni future. Chiedo agli Arconatesi di dare il loro sostegno a queste donne e uomini straordinari che hanno scelto di dedicare il loro tempo e le loro energie per servire la nostra comunità. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare grandi cose e costruire un futuro migliore per tutti noi".