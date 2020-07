La Lega torna in piazza con un gazebo

La Lega torna in piazza e lo fa con il gazebo per il tesseramento 2020 che, nel Castanese, è stato organizzato in città come Inveruno e Castano Primo.

La Lega in piazza per il tesseramento

Dopo il periodo di chiusura forzata per l’emergenza sanitaria di Covid-19, i militanti della sezione inverunese e di quella castanese hanno organizzato un gazebo per il tesseramento 2020. A Inveruno il banchetto si è svolto in piazza San Martino, mentre a Castano in piazza Mazzini nella giornata di domenica 19 luglio 2020.

Le parole del Carroccio inverunese

Molte le persone che si sono avvicinate soprattutto per parlare e scambiarsi opinioni. “Quello che ci preoccupa di più è avere una Polizia Locale sotto organico – ha detto Vincenzo Grande, della sezione di Inveruno – Da troppo tempo manca un vigile e la prospettiva di sostituirlo a breve non c’è. È necessario ripristinare al più presto l’organico della nostra Polizia Locale anche perché le persone ci hanno segnalato un senso di insicurezza diffuso fra la popolazione “.

(Nella foto di copertina, da sinistra Grande, Inzoli e Garagiola)

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE