La Lega in campo per riformare la giustizia

La Lega in campo anche a Rho per riformare la giustizia

Inizia la campagna referendaria sui 6 quesiti proposti dalla Lega Salvini Premier e dal Partito Radicale. La sezione rhodense del Carroccio inizierà a raccogliere le firme da questo sabato, 3 luglio, al suo gazebo. L’obiettivo sarà di arrivare a 500mila sottoscrizioni su tutto il territorio nazionale per convocare dei referendum abrogativi.

"Anche Rho farà la sua parte in questa grande campagna – dichiara Stefano Giussani segretario della Lega e capogruppo in Consiglio comunale - Invitiamo tutti i rhodensi che hanno a cuore la giustizia a passare dal nostro gazebo o a recarsi in municipio, dove li attenderanno i moduli per sottoscrivere i quesiti referendari. La nostra sezione sarà promotrice adi incontri per spiegare attentamente i temi della campagna referendaria, che proseguirà insieme al nostro impegno con i cittadini per le elezioni amministrative del prossimo ottobre.