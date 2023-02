«La Giunta di Vanzago non ha pagato le spese della scuola media, i ragazzi studiano grazie ai poglianesi»

Il Comune di Vanzago non paga all'Amministrazione comunale di Pogliano Milanese le spese per la gestione della scuola media. A denunciarlo il consigliere di opposizione Ylenia Di Carlo della lista civica lista civica Voltiamo Pagina Vanzago

Da due anni Vanzago non paga le spese

«Pensavo fosse corretto attendere la fine delle elezioni regionali perché non avrei voluto far passare un messaggio sbagliato ma quel che sembra succedere a Vanzago è però cosa imbarazzante - penso - per tutta la comunità»

Usa queste parole Ylenia Di Carlo consigliere comunale di minoranza nella lista civica Voltiamo Pagina Vanzago.

«L’oggetto del mio intervento riguarda le scuole medie che sono gestite in alternanza, cinque anni a testa, dalla nostra amministrazione e da quella di Pogliano Milanese - afferma Ylenia Di Carlo - Dal 2020 la gestione è in carico a Pogliano e il comune di Vanzago sembra che siano due anni che non paga le spese di gestione».

I nostri ragazzi stanno studiando al caldo grazie ai cittadini di Pogliano

La scuola è un servizio fondamentale, e deve essere prioritario come responsabilità dell’amministrazione, continua la consigliera di opposizione.

«Sono due anni che non paghiamo i soldi per il riscaldamento dei ragazzi, per l’energia elettrica e per tutte quelle spese che in parte competono anche alla nostra amministrazione - prosegue Ylenia Di Carlo - Sono due anni quindi che i cittadini di Pogliano Milanese pagano anche per i nostri ragazzi visto che la giunta Sangiovanni, non ha ancora (l’intervista è stata fatta nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio n.d.r) effettuato il bonifico per saldare le spese arretrate».

Il sindaco di Pogliano: "Abbiamo inviato tre Pec di sollecito ora aspettiamo il bonifico"

"Ho iniziato ad “indagare” dopo aver visto una determina di pagamento relativa a queste spese sull’Albo Pretorio del comune di Vanzago , e sono venuta a conoscenza che la cifra che Vanzago dovrebbe dare a Pogliano per la gestione della scuola media sarebbe di oltre 200mila euro - afferma Ylenia Di Carlo - Riguarda gli anni 2020-2021 e riguarderà anche il 2022".

Sulla vicenda abbiamo sentito anche il primo cittadino di Pogliano Milanese Carmine Lavanga

«Abbiamo inoltrato tre Pec all’Amministrazione comunale vanzaghese senza avere nessuna risposta, inutile dire che a questo punto le risposte non ci interessano, quello che ci serve ora è il bonifico»

Un totale di 269mila euro e mancano ancora i conteggi per il 2022

Il Primo cittadino poglianese elenca nel dettaglio quelle che sono le cifre non ancora corrisposte dall’Amministrazione comunale vanzaghese.

«Per quanto riguarda l’anno 2020 dobbiamo ricevere da Vanzago 87.344 euro per le spese ordinarie e 28.360 per quelle di manutenzione della scuola (in conto capitale). Per l’anno 2021, invece 107.205 per le spese ordinarie e 47.274 per le spese di gestione della scuola. Un totale di 269mila euro. A queste cifre - devono essere aggiunte tutte quelle del 2022 il cui rendiconto verrà fatto come ogni anno nel mese di marzo e che a seguito del cari bollette saranno cifre importanti . Sicuramente non è un atteggiamento collaborativo anche perché far quadrare i bilanci è un problema di tutti i comuni e non solo per quello di Vanzago".

L'assessore al bilancio Lorenzo Musante: "Il pagamento sarà effettuato nelle prossime ore"