La Giunta approva il terzo turno della Polizia Locale

L’amministrazione comunale di Abbiategrasso, con una delibera di Giunta , ha approvato in questi giorni un'estensione sperimentale dell'orario di servizio della Polizia Locale nella fascia serale.

Sicurezza urbana

Questa decisione è stata presa con l'obiettivo di migliorare la sicurezza urbana, come promesso dal sindaco Cesare Nai, così come da tutte le forze che lo hanno sostenuto, nel programma elettorale. L'introduzione del terzo turno di servizio per la Polizia Locale mira, infatti, a garantire una maggiore presenza e tutela per tutta la cittadinanza. Il sindaco ha espresso soddisfazione per il risultato, ottenuto dopo un iter articolato e necessario, auspicando che questo strumento contribuisca a far sentire la comunità più protetta.

Bisogna ampliare l’organico del comando

“Si tratta di una scelta condivisa dall’intera maggioranza e resa attuabile grazie alla disponibilità degli uomini e delle donne appartenenti al nostro comando, che abbiamo fortemente voluto con le attuali forze a disposizione. Contestualmente – conclude il sindaco – ci prendiamo l’impegno di procedere con nuove assunzioni, nell’ottica di dare a questo servizio un carattere permanente. Non è semplice per un Comune organizzare e sostenere il cosiddetto terzo turno, ma grazie all’impegno concreto di tutte le parti coinvolte abbiamo raggiunto uno degli obiettivi più ambiziosi di questo mandato. Per questo ringrazio la comandante Maria Malini e l’assessore di competenza Chiara Bonomi che tanto si sono spese al fine di ottenere questo risultato”.

Era da tempo che si parlava di questo opportunità. I recenti fatti di cronaca, ma non solo, hanno spinti l’Amministrazione ad estendere l’attività della Polizia Locale, garantire un presidio del territorio sempre più ampio e concreto che va ad integrarsi con l’attività svolta dagli altre forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza del territorio e dei cittadini.